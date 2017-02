Pub

Lemoine saiu de campo antes de o jogo terminar

Um jogador francês decidiu abandonar o jogo - e o estádio - após ter sido lesionado. Fabien Lemoine jogava pelo AS Saint-Etienne no derby contra o Olympique Lyonnais este domingo quando, aos 87 minutos sofreu uma falta perigosa de Corentin Tolisso, da equipa adversária.

A manobra valeu um vermelho a Tolisso e fez com que Lemoine saísse do recinto antes do apito final. "Não jogo para me partirem a perna", disse o jogador enquanto saía. O momento foi gravado pelas televisões locais.

A falta cometida por Tolisso foi duramente criticada pelos adeptos. Pode ver a partir dos 3:15 minutos, assim como os melhores momentos do jogo.

O jogo terminou com a vitória do Saint Etienne por 2-0.

