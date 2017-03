Pub

Apenas uma semana depois do seu anúncio, a fusão entre os dois colossos do râguebi francês passou à história segundo um comunicado enviado esta tarde pelo presidente dos campeões gauleses, Jacky Lorenzetti

Segunda-feira de manhã os presidentes Jacky Lorenzetti (Racing 92) e Thomas Savare (Stade Français) colocaram uma bomba no seio do râguebi francês causando um sismo de enorme magnitude ao anunciarem a surpreendente fusão entre os seus clubes já a partir do início da próxima época, com vista a criarem uma equipa gigante capaz de conquistar tudo nas competições internas e também na Europa. Seis dias depois e perante as fortíssimas reações de jogadores e acionistas, esta estranha decisão passou à história.

Nunca os dois dirigentes previram uma resposta tão imediata e violenta de todos os setores da modalidade, obrigando-os a renunciarem ao projeto. E ao início desta tarde, o milionário Jacky Lorenzetti (um dos empresários mais ricos de França) anunciou, numa carta aberta publicada no site do Racing 92, que decidiu "renunciar a este belo projeto. Entendi as fortes reticências que foram colocadas a esta proposta de fusão e aceito que não estão reunidas as condições sociais, políticas, culturais, humanas e desportivas para a efetivarem. Talvez estejamos a ter razão antes do tempo mas só o futuro o dirá..."

Desde segunda-feira que se sucederam posições contrárias à fusão, em especial por parte dos jogadores do Stade Français que a entenderam como o desaparecimento puro e simples do seu clube, campeão do Top 14 em 2015 e que seria "engolido" pelo mais rico Racing 92, atual campeão gaulês. E de imediato entraram em greve, recusando inclusivamente alinhar na partida deste fim-de-semana do campeonato.

No que foram imitados pelos seus colegas do Racing 92, apesar das reações menos epidérmicas e públicas. Sabe-se contudo, por exemplo, que o médio de formação internacional Maxime Machenaud pediu ao seu agente para começar a tratar da transferência do clube que serve há várias épocas (fala-se do riquíssimo Toulon...).

Aliás, uma sondagem da Odoxa para a RTL conhecida esta manhã mostra que 56% dos amantes do râguebi se opunham à anunciada fusão.

Parece que este projeto vinha sendo trabalhado, em completo segredo e há vários meses, pelos dois presidentes e apanhou de surpresa todos os agentes envolvidos, desde atletas, dirigentes, técnicos, funcionários dos dois clubes e até a própria federação. Inclusivamente Bernard Laporte, ex-selecionador da França e seu atual presidente, declarou estar chocado e exigiu explicações.

Foi especialmente criticada a fórmula enunciada na conferência de imprensa de que "45 jogadores do Racing + 45 do Stade Français dariam lugar a 45 do novo clube".

O mundo do râguebi uniu-se pra lhe fazer frente. Nas partidas desta jornada do Top 14, os adeptos colocaram cartazes de apoio ao Stade Français, em sinal de clara oposição ao desaparecimento de um dos mais históricos clubes do país, fundado em 1883.

Ou seja, ninguém no râguebi gaulês queria a fusão com exceção dos dois presidentes considerados agora como uns predadores sem coração. E perante toda esta vaga de fundo de protestos, foram obrigados a deixar cair o projeto.