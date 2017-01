Pub

Um furo na quinta e última especial da jornada levou o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a perder, este sábado, a liderança do rali de Monte Carlo para o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

O rali de Monte Carlo sofreu hoje uma reviravolta inesperada, quando Thierry Neuville, que partiu para a quinta e última especial do dia com 51 segundos de vantagem sobre Ogier, furou. O belga ofereceu assim a liderança ao piloto da Ford, que agora lidera a geral com 47 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, o estónio Ott Tänak, depois de ter concluído a quinta especial, dominada pelo britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), na segunda posição.

Em terceiro na geral está o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), a 02.20 minutos de Ogier.

O francês chega ao último dia do rali de Monte Carlo, primeira prova da temporada, com uma vantagem confortável sobre os seus adversários. Ogier, que procura conquistar um quinto título mundial consecutivo, o primeiro com a Ford, tem pela frente mais quatro especiais, que percorrerão os Alpes Marítimos que rodeiam o Principado do Mónaco.