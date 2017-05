Pub

Ciclista relatou episódio nas redes sociais

O ciclista britânico Chris Froome foi esta terça-feira derrubado deliberadamente por um "condutor impaciente" quando treinava numa estrada do Mónaco, anunciou o próprio na rede social Twitter.

"Fui derrubado deliberadamente por um condutor que me perseguiu na estrada. Felizmente estou bem. A bicicleta está destruída. O condutor prosseguiu o seu caminho", afirmou o ciclista, vencedor de três edições da Volta a França.

O ciclista da Sky acompanhou a mensagem com uma fotografia da bicicleta na valeta com as rodas visivelmente danificadas.

O incidente ocorreu poucas semanas depois de o italiano Michele Scarponi ter sido atropelado mortalmente durante um treino na localidade de Ancona, em Itália.