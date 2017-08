Pub

O defesa foi emprestado pelos sadinos aos ingleses por uma época, ficando o emblema inglês com opção de compra no final da temporada, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa

O capitão do Vitória de Setúbal, de 24 anos, terminava o vínculo com o clube em junho de 2018, mas renovou por três anos com os setubalenses antes de ser cedido à equipa da segunda divisão inglesa, treinada por Carlos Carvalhal.

Em declarações reproduzidas no site oficial do clube sadino, Frederico Venâncio, que contabiliza 115 jogos pelo Vitória no escalão principal, garante que não vai esquecer o clube onde fez a sua formação.

"O Vitória está no meu coração, faz parte de mim, por isso não hesitei em aceitar renovar o contrato por mais três anos. Parto para Inglaterra, mas vou ter o clube e os meus companheiros de equipa sempre no meu pensamento e mantenho-me ligado a todos na ambição de concretização dos objetivos traçados", disse.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jogador, que nunca escondeu a ambição de atuar em Inglaterra, agradeceu aos dirigentes setubalenses por terem compreendido como era importante abraçar este novo desafio.