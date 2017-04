Pub

O português Frederico Morais subiu esta quarta-feira três posições para o 19.º lugar do 'ranking' mundial de surf, após ter terminado a terceira etapa do circuito entre os quintos classificados.

'Kikas' igualou o seu melhor resultado entre a elite, que tinha sido alcançado em 2015 no Moche Rip Curl Pro Portugal, então como 'wild-card', depois de ter iniciado o Rip Curl Pro Bells Beach, a terceira e última etapa australiana do ano, no 22.º lugar, após o 13.º lugar na Gold Coast e o 25.º em Margaret River.

Com os 5.200 pontos conquistados em Bells Beach, o cascalense, soma 7.450, em igualdade com o australiano Mick Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013, e o taitiano Michel Bourez.

O havaiano John John Florence, atual campeão do mundo, mantém a liderança do circuito, com 23.000 pontos, após ter chegado às meias-finais, sendo agora seguido do sul-africano Jordy Smith, vencedor Rip Curl Pro Bells Beach, e do australiano Owen Wright, que conquistou a primeira etapa, ambos com 19.200.

A maior subida no 'ranking' foi protagonizada pelo brasileiro Caio Ibelli, finalista em Bells Beach e que derrotou duas vezes 'Kikas', na quarta ronda e nos quartos de final, com a conquista de 12 lugares, até ao sétimo posto.

Destaque ainda para a ascensões do havaiano Ezequiel Lau, semifinalista no campeonato que hoje terminou, e do brasileiro Wiggolly Dantas para os 11.º e 23.º lugares, respetivamente, correspondendo a subidas de 11 lugares na hierarquia.

A quarta etapa do circuito mundial vai ser o Oi Rio Pro, a disputar entre 09 e 20 de maio, na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde John John vai defender o título conquistado em 2016.