Frederico Morais relegado para nova repescagem na terceira etapa do circuito de surf

'Kikas' ainda vai tentar juntar-se a Ibelli nos quartos de final

O português Frederico Morais foi hoje relegado para a quinta eliminatória, de repescagem, da terceira etapa do circuito mundial de surf, em Bells Beach, na Austrália, pelo brasileiro Caio Ibelli.

O surfista de Cascais, atual 22.º do 'ranking' mundial, dominou praticamente todo o primeiro 'heat' da quarta ronda, contabilizando 15,50 pontos (8 e 7,5), acabando por ser batido por Ibelli, 19.º da hierarquia, que somou 16,46 (8,03 e 8,43), graças à sua última onda, no último minuto.

'Kikas' ainda vai tentar juntar-se a Ibelli nos quartos de final, na repescagem, fase em que vai ter a companhia do australiano Owen Wright, segundo do circuito, que nesta bateria não foi além dos 10,5 pontos (6 e 4,5).

Nesta ronda sem eliminação, o australiano Mick Fanning vai defrontar os havaianos John John Florence, campeão do mundo e líder do 'ranking', e Sebastian Zietz.

Nos outros 'heats', o 'rookie' havaiano Ezekiel Lau vai enfrentar os brasileiros Filipe Toledo e Adriano de Souza, enquanto o sul-africano Jordy Smith vai medir forças com o brasileiro Wiggolly Dantas e o australiano Joel Parkinson.

Frederico Morais chegou à quarta ronda do Rip Curl Pro Bells Beach, naquele que é já o seu melhor resultado no ano de estreia, após eliminar o brasileiro Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014, na terceira ronda. Antes, 'Kikas' tinha derrotado o também brasileiro Miguel Pupo na repescagem, para a qual tinha sido relegado pelos australianos Adrian Buchan, que tinha eliminado o português na segunda etapa, e Joel Parkinson, campeão do mundo em 2012.

O período de espera da terceira etapa australiana do circuito mundial decorre até 24 de abril.

Na primeira prova do ano, na Gold Coast, 'Kikas' foi derrotado na terceira ronda pelo norte-americano Slater, 11 vezes campeão do mundo, depois de ter batido Buchan e Toledo, e, depois, em Margaret River, foi batido por Buchan, na repescagem, fase para a qual tinha sido relegado por John John e pelo australiano Jacob Wilcox.