Pub

No sexto 'heat' da primeira ronda, disputado com condições difíceis do mar, o surfista cascalense não conseguiu qualificação direta

O português Frederico Morais foi hoje relegado para a repescagem do Drug Aware Margaret River Pro, segunda etapa do circuito mundial de surf, pelo havaiano John John Florence, atual campeão do mundo, e pelo 'wild-card' australiano Jacob Wilcox.

No sexto 'heat' da primeira ronda, disputado com condições difíceis do mar, o surfista cascalense não foi além dos 3,40 pontos (2,83 e 0,57), insuficientes para a qualificação direta para a terceira eliminatória, obtida por John John, com 13,67 (7,17 e 6,50).

O 'wild-card' Jacob Wilcox, que em 2013 derrotou o norte-americano Kelly Slater em Peniche, também 'caiu' na segunda ronda, de repescagem, como o segundo lugar na bateria, com 4,40 (0,93 e 3,47).

O período de espera do segundo dos três campeonatos australianos do circuito decorre até 09 de abril.

Na sua primeira prova como integrante da elite, Frederico Morais foi derrotado pelo norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, na terceira eliminatória, depois de ter batido o brasileiro Filipe Toledo e o australiano Adrian Buchan, na primeira.