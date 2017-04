Pub

Português foi superado pelos australianos Joel Parkinson e Adrian Buchan na primeira ronda da terceira etapa do mundial

Frederico Morais vai ter de disputar uma repescagem contra o brasileiro Miguel Pupo, depois de ter sido o terceiro classificado na sua bateria da primeira ronda do Rip Curl Pro Bells Beach, terceira etapa do mundial de surf, que tem lugar na Austrália.

No 10.º 'heat', o surfista cascalense, que ocupa o 22.º lugar do 'ranking', somou 11,53 pontos (5,83 e 5,70), insuficientes perante os 14,74 (7,67 e 7,07) de Buchan, igualmente 22.º da hierarquia, e os 12,70 (6,27 e 6,43) de Parkinson, 11.º.

Desta forma, Buchan, que tinha eliminado 'Kikas' na segunda ronda da segunda etapa, em Margaret River, avança diretamente para a terceira ronda, enquanto o português e Parkinson vão disputar a segunda eliminatória, de repescagem.

Na primeira prova do ano, na Gold Coast, 'Kikas' foi derrotado por Slater, depois de ter batido Buchan e o brasileiro Filipe Toledo, e, depois, em Margaret River, foi batido por Buchan, na repescagem, fase para a qual tinha sido relegado por John John Florence e pelo australiano Jacob Wilcox.

O havaiano Florence, campeão do mundo e líder do circuito, os australianos Matt Wilkinson, detentor do título em Bells Beach, e Owen Wright, segundo do 'ranking', e o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, estão entre os nomes que se qualificaram diretamente para a terceira ronda do Rip Curl Pro Bells Beach, cujo período de espera decorre até 24 de abril.