Pub

O surfista de 25 anos é agora o único português em prova, após a vitória desta sexta feira sobre o brasileiro Yago Dora nos quartos-de-final, e as eliminações de Tiago pires e Pedro Henrique

As previsões prometiam e as ondas boas marcaram mesmo presença no quarto dia do Pro Santa Cruz , etapa de categoria 3000 do WQS da World Surf League. Depois de um dia longo de ação, marcado por várias notas excelentes, já é conhecido o alinhamento das semifinais, onde vai haver presença portuguesa.

Frederico Morais, 25 anos, é agora o único português em prova, depois das derrotas de Tiago Pires (9º) e Pedro Henrique (25º). Depois de avançar em segundo lugar na quarta e quinta rondas, Morais impôs-se ao brasileiro Yago Dora nos quartos-de-final, não dando qualquer hipótese ao surfista top 3 do WQS, que fez a sua melhor nota no último minuto do heat, não tendo então tempo para responder às pontuações que o português tinha já conseguido.

"A maré estava a subir a grande velocidade pelo que vinham poucas ondas. Eu sabia que surfar contra o Yago ia ser difícil e felizmente já tinha alguns scores razoáveis quando ele aterrou aquele aéreo no fim da bateria. A minha expectativa é a de que não vá precisar do meu ranking do WQS e consiga requalificar-me pelo World Tour, contudo, todos os pontos que possa ir conseguindo são valiosos" explicou o surfista.

Frederico Morais vai agora surfar contra o brasileiro Thiago Camarão na segunda meia-final. Camarão terminou este terceiro dia de ação com a sua melhor prestação na prova até ao momento, fazendo duas ondas excelentes, que eliminaram o francês Marc Lacomare.

O japonês Hiroto Ohhara, 20 anos, vencedor do U.S. Open em 2015, foi um dos grandes destaques do dia ao vencer as suas baterias de forma dominadora, alcançando o seu pico de performance nos quartos-de-final, garantindo assim a presença nas meias-finais.

"Hoje foi um dia super divertido. Conseguir ondas excelentes e consegui qualificar-me para as meias-finais. Não consegui o resultado que queria no WQS em 2016, pelo que estou contente com o meu início de 2017. Estou muito focado em qualificar-me e, se tudo correr bem, vou conseguir alguns pontos preciosos aqui" afirmou.

Ohhara vai agora surfar contra o uruguaio Marco Giorgi na primeira meia-final do evento, depois deste ter eliminado o norte-americano Kanoa Igarashi, surfista do World Tour, nos quartos-de-final.

Neste quarto dia do período de espera, a Praia da Vigia apresentou boas ondas durante toda a competição, com ventos offshore, potenciando assim as prestações dos surfistas em ação.

A chamada para amanhã, sábado, dia 29 de abril, está marcada para as 10:00 da manhã, naquele que poderá ser o último dia de competição.

Este evento tem o apoio da Camara Municipal de Torres Vedras, Turismo de Portugal, Turismo do Centro, Noah Surf House Portugal, MEO, Hertz, EDP Distribuição, Douro Azul, Dolce Campo Real;

UPCOMING PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY SEMIFINALS MATCHUPS:

SF 1: Hiroto Ohhara (JPN) vs. Marco Giorgi (URY)

SF 2: Frederico Morais (PRT) vs. Thiago Camarao (BRA)

PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY QUARTERFINALS RESULTS:

QF 1: Hiroto Ohhara (JPN) 17.90 def. Jorgann Couzinet (FRA) 12.87

QF 2: Marco Giorgi (URY) 14.23 def. Kanoa Igarashi (USA) 13.96

QF 3: Frederico Morais (PRT) 12.73 def. Yago Dora (BRA) 9.26

QF 4: Thiago Camarao (BRA) 16.80 vs. Marc Lacomare (FRA) 13.47

PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 5 RESULTS:

Heat 1: Hiroto Ohhara (JPN) 16.40, Marco Giorgi (URY) 13.93, John Mel (USA) 11.40, Manuel Selman (CHL) 8.67

Heat 2: Kanoa Igarashi (USA) 14.20, Jorgann Couzinet (FRA) 14.20, Vicente Romero (ESP) 14.04, Tiago Pires (PRT) 13.57

Heat 3: Yago Dora (BRA) 18.36, Thiago Camarao (BRA) 16.07, Gony Zubizarreta (ESP) 12.97, Adrien Toyon (FRA) 10.17

Heat 4: Marc Lacomare (FRA) 18.13, Frederico Morais (PRT) 17.56, Robson Santos (BRA) 14.00, Maxime Huscenot (FRA) 10.80

PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 4 RESULTS:

Heat 1: Marco Giorgi (URY) 12.17, Vicente Romero (ESP) 11.67, Samuel Igo De Souza (BRA) 11.34, Pedro Henrique (PRT) 9.73

Heat 2: Hiroto Ohhara (JPN) 12.93, Jorgann Couzinet (FRA) 12.60, Timothee Bisso (GLP) 11.73, Aritz Aranburu (ESP) 9.67

Heat 3: Tiago Pires (PRT) 14.74, Manuel Selman (CHL) 13.90, Krystian Kymerson (BRA) 11.04, Victor Bernardo (BRA) 4.77

Heat 4: Kanoa Igarashi (USA) 15.13, John Mel (USA) 12.74, Seth Moniz (HAW) 12.70, Jordy Collins (USA) 12.30

Heat 5: Thiago Camarao (BRA) 14.40, Frederico Morais (PRT) 13.50, Jonathan Gonzalez (CNY) 12.36, Parker Coffin (USA) 9.47

Heat 6: Gony Zubizarreta (ESP) 15.67, Robson Santos (BRA) 14.63, Paul Cesar Distinguin (FRA) 12.67, Vitor Mendes (BRA) 11.07

Heat 7: Marc Lacomare (FRA) 17.86, Yago Dora (BRA) 13.83, Jake Marshall (USA) 13.34, Reo Inaba (JPN) 11.93

Heat 8: Maxime Huscenot (FRA) 13.10, Adrien Toyon (FRA) 12.23, Nomme Mignot (FRA) 12.07, Miguel Tudela (PER) 11.54