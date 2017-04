Pub

O português Frederico Morais, 22.º do 'ranking' mundial de surf, vai defrontar os australianos Joel Parkinson, campeão em 2012, e Adrian Buchan na primeira ronda da terceira etapa do circuito, em Bells Beach, na Austrália.

Depois de ter sido eliminado na terceira e na segunda ronda das duas primeiras provas australianas, 'Kikas' vai enfrentar Parkinson, 11.º da hierarquia, e Buchan, também 22.º, no 10.º 'heat' da competição, cujo período de espera decorre entre quarta-feira e 24 de abril.

O havaiano John John Florence, campeão do mundo, líder do circuito e vencedor em Margaret River, vai estrear-se no Rip Curl Pro Bells Beach frente ao francês Jeremy Flores e ao 'wild card' australiano Glyndyn Ringrose.

A competição em Bells Beach arranca com o embate entre os australianos Matt Wilkinson, atual sexto do circuito e vencedor da prova em 2016, e Mick Fanning, campeão em 2007 e 2009 e 2013, e o brasileiro Jadson Andre.

Segue-se a bateria entre o australiano Owen Wright, segundo do 'ranking', o brasileiro Miguel Pupo e o havaiano Ezekiel Lau, enquanto o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, vai disputar o oitavo 'heat', perante o australiano Josh Kerr e o brasileiro Ian Gouveia.

Na primeira prova do ano, na Gold Coast, 'Kikas' foi derrotado por Slater, depois de ter batido Buchan e o brasileiro Filipe Toledo, e, depois, em Margaret River, foi batido por Buchan, na repescagem, fase para a qual tinha sido relegado por John John e pelo australiano Jacob Wilcox.