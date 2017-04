Pub

O surfista português de 25 anos é o único representante luso no World Tour. Tiago Pires e Pedro Henrique também continuam em prova

O Pro Santa Cruz presented by Oakley, etapa de 3000 pontos do WQS da World Surf League, voltou à água esta quinta-feira para o seu terceiro dia de competição, no qual os principais surfistas se estrearam e em que Frederico Morais foi uma das estrelas do dia. Foi um dia longo na Praia da Vigia e no qual se terminou a segunda ronda e se fez toda a terceira fase da competição.

Frederico Morais, 25 anos, único representante luso no World Tour, estreou-se esta quinta-feira em prova em Santa Cruz, mostrando estar num bom momento de forma. Na terceira ronda, o surfista de Cascais fez duas notas excelentes, 8.67 e 8.47, totalizando 17.14, uma das mais altas pontuações do dia, não dando qualquer hipótese aos seus adversários, o francês Paul Cesar Distinguin (2º), o brasileiro Mateus Herdy (3º) e o francês Titouan Boyer (4º).

"Há vários bons surfistas a competir aqui em Santa Cruz pelo que esta prova vai ser difícil. Não estou a pôr nenhuma pressão em mim mesmo mas claro que gostava de ganhar. Depois de estar com todos os surfistas do CT e dos primeiros três eventos da temporada, sinto que já aprendi imenso e posso usar essa experiência neste evento. O apoio do público português nesta primeira parte do ano tem sido fantástico e faz-me querer retribuir tanto quanto conseguir" explicou Kikas.

Para além de Morais, já só se encontram em prova outros dois surfistas portugueses: Tiago Pires, em competição graças a um wildcard da organização, e Pedro Henrique, atual campeão nacional. Ambos os surfistas conseguiram avançar nas suas baterias, em segundo lugar, qualificando-se assim para a quarta ronda do Pro Santa Cruz.

O brasileiro Victor Mendes, 19 anos, foi o autor da melhor nota do campeonato até ao momento, 10 pontos (em 10 pontos possíveis), aos quais juntou ainda um 9.57, perfazendo assim, também, a melhor pontuação deste campeonato. Esta performance deu-lhe a vitória na sua bateria da segunda ronda.

"O vento de hoje é perfeito para fazer aéreos nas esquerdas pelo que foi isso que tentei fazer e conseguir aterrar dois. Todos os amigos que tenho aqui apoiam-me muito e há um grande grupo de nós a ficar juntos, o que é divertido. Infelizmente, tive de surfar contra alguns deles hoje, mas é assim que a competição funciona" explicou o surfista que, mais tarde, viria também a ganhar o seu heat da terceira ronda, garantindo assim a presença na quarta fase do evento.

Por último, o norte-americano Kanoa Igarashi, 19 anos, e o francês Jorgann Couzinet, 23 anos, dois dos surfistas com melhor ranking presentes neste evento, estiveram em grande destaque, mostrando porque são considerados favoritos à vitória em Santa Cruz.

A chamada para esta sexta-feira, dia 28 de abril, está marcada para as 8:00 da manhã.

Este evento tem o apoio da Camara Municipal de Torres Vedras, Turismo de Portugal, Turismo do Centro, Noah Surf House Portugal, MEO, Hertz, EDP Distribuição, Douro Azul, Dolce Campo Real;

UPCOMING PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 4 MATCHUPS:

Heat 1: Samuel Igo De Souza (BRA), Marco Giorgi (URY), Pedro Henrique (PRT), Vicente Romero (ESP)

Heat 2: Hiroto Ohhara (JPN), Timothee Bisso (GLP), Aritz Aranburu (ESP), Jorgann Couzinet (FRA)

Heat 3: Victor Bernardo (BRA), Krystian Kymerson (BRA), Manuel Selman (CHL), Tiago Pires (PRT)

Heat 4: John Mel (USA), Jordy Collins (USA), Seth Moniz (HAW), Kanoa Igarashi (USA)

Heat 5: Frederico Morais (PRT), Jonathan Gonzalez (CNY), Thiago Camarao (BRA), Parker Coffin (USA)

Heat 6: Paul Cesar Distinguin (FRA), Robson Santos (BRA), Gony Zubizarreta (ESP), Victor Mendes (BRA)

Heat 7: Reo Inaba (JPN), Jake Marshall (USA), Marc Lacomare (FRA), Yago Dora (BRA)

Heat 8: Maxime Huscenot (FRA), Miguel Tudela (PER), Nomme Mignot (FRA), Adrien Toyon (FRA)

PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 3 RESULTS:

Heat 1: Samuel Igo De Souza (BRA) 16.36, Hiroto Ohhara (JPN) 15.27, Miguel Blanco (PRT) 13.17, Marlon Lipke (PRT) 8.57

Heat 2: Marco Giorgi (URY) 13.24, Timothee Bisso (GLP) 11.00, Kaito Ohashi (JPN) 9.13, Ruben Gonzalez (PRT) 5.47

Heat 3: Aritz Aranburu (ESP) 15.17, Pedro Henrique (PRT) 11.57, Ian Costa (BRA) 11.40, Charly Quivront (FRA) 7.10

Heat 4: Jorgann Couzinet (FRA) 17.10, Vicente Romero (ESP) 14.63, Nic Von Rupp (PRT) 14.56, Peterson Crisanto (BRA) 13.80

Heat 5: Victor Bernardo (BRA) 11.34, John Mel (USA) 10.93, Makai McNamara (HAW) 7.56, Felipe Teixeira (PRT) 4.50

Heat 6: Krystian Kymerson (BRA) 14.70, Jordy Collins (USA) 13.40, Andy Criere (ESP) 12.30 , Pedro Neves (BRA) 8.64

Heat 7: Seth Moniz (HAW) 16.56, Manuel Selman (CHL) 13.30, Kiron Jabour (HAW) 12.44, Luke Dillon (GBR) 8.54

Heat 8: Kanoa Igarashi (USA) 16.00, Tiago Pires (PRT) 13.44, Dimitri Ouvre (FRA) 13.27, Halley Batista (PRT) 9.57

Heat 9: Frederico Morais (PRT) 17.14, Paul Cesar Distinguin (FRA) 13.36, Mateus Herdy (BRA) 9.24, Titouan Boyer (FRA) 9.20

Heat 10: Jonathan Gonzalez (CNY) 13.04, Robson Santos (BRA) 12.70, Raul Bormann (BRA) 7.70, Imanol Yeregi (EUK) 6.80

Heat 11: Gony Zubizarreta (ESP) 14.94, Thiago Camarao (BRA) 13.17, Nelson Cloarec (FRA) 12.34, Lander Davila (ESP) 7.50

Heat 12: Victor Mendes (BRA) 16.16, Parker Coffin (USA) 13.26, Lucas Silveira (BRA) 11.97, Thiago Guimaraes (BRA) 8.53

Heat 13: Reo Inaba (JPN) 12.56, Maxime Huscenot (FRA) 12.43, Alonso Correa (PER) 12.23, Luis Perloiro (PRT) 9.50