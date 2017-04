Pub

Português que figura entre a leite mundial do surf vai estar no Pro Santa Cruz presented by Oakley, que começa na próxima terça-feira, 25 de abril, na Praia da Vigia. Tiago Pires recebeu wildcard.

Frederico Morais vai estar em Santa Cruz. O surfista português marcará presença no Pro Santa Cruz presented by Oakley, etapa de 3000 pontos do circuito mundial de qualificação da World Surf League, que começa na próxima terça-feira, 25 de abril, na Praia da Vigia.

A encabeçar a lista dos mais de 140 inscritos na prova está Frederico Morais, único surfista português no World Tour, que não quis deixar de aproveitar a oportunidade de competir perto de casa numa prova relevante e, assim, treinar para as próximas etapas do circuito mundial.

Para além de Kikas, são vários surfistas os surfistas que pertencem ao World Tour e estão inscritos nesta prova, nomeadamente, o norte-americano Kanoa Igarashi (29º), e o francês Joan Duru (29º).

A compor o elenco estão ainda surfistas como Tiago Pires, que já pertenceu ao circuito mundial e aproveita agora para competir perto de casa graças a um wildcard da organização, ou Aritz Aranburu, surfista espanhol que também já fez parte da elite. Por último, destaque ainda para as presenças do francês Jorgann Couzinet e do brasileiro Yago Dora, respetivamente, nº2 e 3º do WQS, que têm estado em destaque em 2017.

Com mais de 20 portugueses já inscritos, incluindo o ex-campeão mundial júnior Vasco Ribeiro, para além de várias dezenas dos melhores surfistas do circuito, antecipa-se grande competitividade na Praia da Vigia, entre os das 25 e 30 de Abril.

"Tem sido incrível conseguirmos trazer mais provas WSL para Portugal e melhor ainda tem sido melhorá-las no sentido de as tornarmos mais importantes no calendário de surf mundial. A qualidade e consistência da Santa Cruz vê-se agora confirmada com a passagem de este evento para os 3000 pontos. Trata-se da única prova na Europa com esta pontuação o que lhe confere uma importância acrescida para todos aqueles que pretendem qualificar-se. Por outro lado, dá oportunidade aos nossos surfistas, portugueses, de uma vez mais competirem em casa. É um orgulho continuarmos a colocar Portugal, através do surf, no mapa do Mundo", defendeu Francisco Spinola, representante da WSL na Europa.

Este evento tem o apoio da Camara Municipal de Torres Vedras. "Recebermos pelo 2.º ano consecutivo uma prova da World Surf League, com um upgrade de um QS 1.000 para um QS 3.000, é sinal da qualidade das ondas de Santa Cruz, bem como do reconhecimento da WSL e dos atletas relativamente à edição de 2016. Torres Vedras tem a capacidade de nos 20 km de costa apresentar vários picos com ondas de qualidade, seja mais a sul na praia da Foz e na praia Azul, como mais a norte na praia de Santa Rita, mas é em Santa Cruz que apresentamos as melhores ondas para os melhores surfistas. É para nós um orgulho recebermos mais uma prova da WSL, na certeza que Santa Cruz se está a afirmar no mapa internacional como destino de eleição para a prática do surf, mas também para os vários desportos de mar. Sejam bem vindos a Torres Vedras, sejam bem vindos a Santa Cruz!", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes.