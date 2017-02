Pub

Tenista apela à resolução dos problemas no Centro de Alto Rendimento no Jamor

Frederico Gil fez questão de mostrar, esta terça-feira, a falta de condições que os atletas têm atualmente no polo de ténis do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor. Numa publicação na sua página oficial do Facebook, o tenista português mostra a chuva a entrar nos courts de treino coberto do CAR, apelando à resolução destes problemas.

Os campos de ténis cobertos em causa fazem parte do Complexo do Jamor, mas estão em fase de transição para a Federação de Ténis, segundo disse o Instituto Português do Desporto e Juventude ao DN: "A Federação Portuguesa de Ténis apresentou uma proposta no sentido de assumir a responsabilidade de gestão dos campos de Ténis onde funciona o seu Centro de Treino e Formação. Essa proposta que está a ser apreciada pelo IPDJ e será objeto de uma decisão final por parte do Governo".