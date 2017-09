Pub

O treinador holandês foi esta segunda-feira despedido pelo Crystal Palace, depois de ter completado apenas quatro jogos no comando técnico da equipa londrina, um novo recorde na Liga inglesa

De Boer, que esteve 77 dias no cargo, no qual substituiu Sam Allardyce, deixa o Crystal Palace no penúltimo lugar do campeonato, com quatro derrotas em igual número de jogos, em igualdade com o Bournemouth e o lanterna-vermelha West Ham, que tem menos um jogo.

Além de não ter conquistado qualquer ponto, o Crystal Palace tornou-se a primeira equipa em 93 anos - desde 1924 -- a perder nas quatro primeiras jornadas da Liga inglesa, sem ter marcado qualquer golo, tendo sofrido sete.

De Boer, que assinou em junho um contrato válido por três épocas, também não tinha resistido muito tempo na liderança do anterior clube, o Inter Milão, no qual passou apenas 84 dias, depois de se ter sagrado tetracampeão holandês no Ajax.