O português Francisco Belo assegurou hoje a qualificação para os Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, ao conseguir a segunda melhor marca nacional 'indoor' de sempre no lançamento do peso, com 20,35 metros.

Nas provas da associação de Lisboa, disputadas no Jamor, o lançador do Benfica conseguiu 20,35 metros no seu terceiro arremesso, depois de 19,11 e 19,53, conseguindo ainda 19,80 e 19,93 -- que já asseguravam os mínimos para os Europeus --, antes de fechar o concurso com um nulo.

Além da qualificação para o Europeu de pista coberta, a disputar em Belgrado, entre 03 e 05 de março, Francisco Belo tornou-se no segundo melhor luso em pista coberta, atrás do recordista Marco Fortes (20,91 metros).

O atual recordista do lançamento do peso ao ar livre, Tsanko Arnaudov, tem 20,22 metros como melhor registo 'indoor'.