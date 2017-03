Pub

O atleta português venceu a medalha de bronze no lançamento do peso na Taça da Europa de lançamentos de inverno com uma distância de 20,52 metros

O português Francisco Belo conquistou este domingo a medalha de bronze no lançamento do peso da Taça da Europa de Lançamentos de Inverno, que decorreu em Las Palmas, Espanha.

O atleta do Benfica fez um lançamento de 20,52 metros ao quarto ensaio, com a marca a ser suficiente para o colocar no último lugar do pódio, à frente do compatriota e colega Tsanko Arnaudov, que foi quarto com 20,25.

Francisco Belo ficou a 17 centímetros do ouro, conquistado pelo bósnio Mesud Pezer. O espanhol Carlos Tobalina ficou com a prata (20,57 metros).

Na segunda e última jornada da Taça da Europa de Lançamentos de Inverno, António Vital e Silva foi sétimo na final B do martelo, ao lançar 65,75 metros.