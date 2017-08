Pub

O futebolista francês contratado pelo FC Barcelona aos alemães do Borussia Dortmund rejeitou esta segunda-feira comparações com o antigo jogador dos catalães e disse querer "crescer" no clube

Durante a sua apresentação aos adeptos, que hoje decorreu em Camp Nou, depois de ter sido concretizado o negócio mais caro da história dos vice-campeões espanhóis, por uma verba na ordem dos 105 milhões de euros e mais 42 por objetivos, o extremo elogiou Neymar, que saiu este defeso para o Paris Saint-Germain por uma verba recorde de 222 milhões de euros, como "um dos melhores do mundo", mas rejeitou comparações com o astro brasileiro.

"Há uma grande diferença entre o Neymar e eu. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e eu sou muito jovem. Só tenho 20 anos. Tenho de crescer e vim para este grande clube para crescer ainda mais", atirou o internacional francês, novo colega de Nelson Semedo e André Gomes.

O atleta de 20 anos disse ainda que não sente "pressão" pelo valor da transferência, mostrando-se "entusiasmado" por jogar "e aprender" ao lado de Leo Messi, "o melhor jogador do mundo e da história do futebol", e Luis Suárez, companheiros no ataque dos 'blaugrana'.

O jogador, que hoje foi apresentado perante 18.000 adeptos em Camp Nou, depois de ter cumprido exames médicos, torna-se a segunda transferência mais cara da história (105+42ME), atrás de Neymar, mas o mercado aguarda ainda a possível ida de Kylian Mbappé (Mónaco) para o PSG, que poderá rondar os 180 milhões de euros.

Dembelé assinou um contrato válido por cinco temporadas, com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros, mas o secretário técnico dos 'culés', Robert Fernández, disse que a formação deverá ainda receber "outro jogador e, se possível, dois".