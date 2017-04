Pub

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai propor sanções mais pesadas para dirigentes, no âmbito do processo de revisão do seu regulamento disciplinar, iniciado em dezembro de 2016 e que deverá entrar em vigor em julho.

Questionada pela agência Lusa, fonte federativa assegurou que este documento, a apresentar em breve, "vai propor castigos muito mais pesados para os dirigentes infratores".

Desde dezembro que o organismo está a proceder à revisão do quadro disciplinar, sob a liderança do jurista Germano Marques da Silva.

A mesma fonte da FPF reiterou o empenho federativo para que as novas normas disciplinares entrem em vigor na época desportiva de 2017/18.