Pub

"O futebol é um desporto. Apenas um desporto. Ainda há menos de um ano o país se uniu só com as cores de Portugal", lembrou a FPF

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou este sábado a morte de um cidadão italiano, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, antes do dérbi da 30.º jornada da I Liga, apelando a que as atenções se concentrem nos jogadores.

Fonte oficial da FPF assegurou à Lusa estar em contacto com as autoridades, acrescentando que não vai emitir qualquer posição pública enquanto não houver um esclarecimento das circunstâncias em que os acontecimentos decorreram.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.

"O futebol é um desporto. Apenas um desporto. Ainda há menos de um ano o país se uniu só com as cores de Portugal. O jogo desta noite deve ser vivido no respeito pelos atletas, nenhum deles com responsabilidade nos mais recentes acontecimentos. O jogo desta noite terá uma forte exposição nacional e internacional. Que todos saibam estar à altura dessas circunstâncias", frisou a fonte federativa.

Sporting, terceiro classificado com 63 pontos, e Benfica, líder com mais oito, defrontam-se hoje, a partir das 20:30, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num dérbi que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

O atropelamento mortal ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40.

A oficial de serviço do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que as autoridades estão a investigar o atropelamento e fuga sem prestação de socorro, não tendo ainda dados sobre o veículo.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima e diz ter "dados contraditórios sobre as preferências clubísticas" do homem italiano encontrado morto.