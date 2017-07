Pub

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu uma conta oficial no Twitter para acompanhar o projeto vídeo-árbitro, liderado pelo International Board (IFAB), anunciou este sábado o organismo

A conta twitter.com/Videoarbitro "permitirá aos adeptos não só acompanhar a evolução do projeto em Portugal [na I Liga] como seguir as experiências de organizações internacionais no que respeita a esta nova ferramenta de auxílio ao futebol".

"Trata-se de um projeto que está a arrancar em diversos campeonatos, em diferentes países do mundo, pelo que devemos fazer um esforço adicional para garantir que todas as pessoas têm a informação necessária, entendem o processo e acompanham a sua evolução", disse José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, ao site da FPF.