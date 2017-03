Pub

O internacional italiano de 33 anos prolongou o seu vínculo com o clube verde e branco, sem que a duração do mesmo tenha sido revelada

O jogador italiano Rodolfo Fortino renovou esta quinta-feira o seu contrato com o Sporting, anunciou o campeão português de futsal no seu sítio oficial na Internet.

"Isto significa muito para mim. Identifiquei-me com o clube logo que cheguei. Tanto eu como a minha família estamos muito bem aqui. Tem sido muito importante a confiança que os dirigentes do Sporting depositam em mim. Espero poder retribuir essa confiança e trabalhar cada vez mais para elevar o nome do Sporting onde ele merece estar", afirmou o pivot italiano, citado pelos 'leões'.

Fortino, de 33 anos, prolongou o seu vínculo com o clube 'verde e branco', sem que a duração do contrato tenha sido revelada, uma semana depois de o seu compatriota Alex Merlim também o ter feito.

"Já sabia que o Sporting era um grande clube. Foi um desafio para mim ao sair de Itália. Tudo novo, tive de começar praticamente do zero, que era também um dos objetivos da minha carreira: ver até onde poderia chegar. Neste momento, sei que ainda tenho muito para dar", frisou.

Assim, o internacional italiano, nascido no Brasil, assumiu a ambição de conquistar mais títulos ao serviço do Sporting.

"Quero ganhar qualquer título que esteja em jogo, independentemente se já o ganhei ou não. Quero sempre mais. Um jogador que vista a camisola do Sporting quer ganhar sempre tudo. Sem dúvida que vou trabalhar forte, tal como todos os meus colegas de equipa, para ganharmos tudo o que estiver em disputa", rematou.

O pivot, campeão europeu pela Itália em 2014 e terceiro no Mundial2012, chegou ao Sporting no início da época de 2015/16, proveniente do Asti.