José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, analisou em declarações à TSF o atual momento que se vive na arbitragem portuguesa, na sequência das duras críticas de FC Porto e Sporting aos trabalhos dos juízes nos recentes jogos da Taça da Liga.

"Obviamente não gostamos de assistir a este tipo de situações. Mas há mecanismos próprios e total abertura do Conselho de Arbitragem para receber as críticas, porque não temos nada a esconder. Estamos disponíveis para ouvir e até já prestámos contas publicamente. O caminho para ajudar a arbitragem não é vir para a praça pública fazer críticas, mas aproveitar a nossa abertura. Isto se querem que a arbitragem seja melhor. A polémica somos nós que a fazemos", referiu.

O líder dos árbitros aproveitou ainda para pedir outro ambiente em torno da arbitragem. "Este grupo é jovem e precisa de um ambiente favorável para crescer, porque eles não nascem árbitros, como os jogadores não nascem jogadores. Existem erros e vão continuar a existir, em Portugal e no mundo. Confio plenamente neste grupo, mas é preciso tranquilidade. Temos feito a nossa parte, mas é preciso que os clubes façam a deles, com o ambiente que criam à volta do futebol", considerou.