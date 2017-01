Pub

AS Roma e Nápoles já ameaçam a liderança da Juventis, que perdeu por 1-0 em Florença

A Fiorentina, do português Paulo Sousa, surpreendeu hoje a líder Juventus e venceu em casa os atuais campeões por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da liga italiana de futebol.

O conjunto de Paulo Sousa esteve a vencer por 2-0, depois dos golos de Kalinic (37 minutos) e de Badelj (54), a 'Juve' ainda reduziu pouco depois através de Gonzalo Higuain (58), mas o resultado não voltaria a se alterar, apesar de ambos os conjuntos terem desperdiçado boas oportunidades para voltar a marcar.

Apesar da derrota, a formação de Turim mantém a liderança da prova com 45 pontos, apenas mais um do que a Roma, segunda classificada, mas os comandantes têm ainda menos um jogo disputado.

No entanto, a vantagem da equipa de Turim tem vindo a ser anulada nas últimas rondas, tendo a equipa romana voltado a conquistar terreno hoje, depois de vencer em casa da Udinese por 1-0, com um golo do belga Radja Nainggolan, aos 12 minutos, numa partida em que o português Mário Rui ficou no banco.

Nesta 20.? jornada, o Nápoles recebeu e bateu o Pescara (último) por 3-0, segurando o terceiro lugar, com 41 pontos. Marcaram pelo Nápoles Lorenzo Tonelli (47 minutos), Marek Hamsik (49) e Dries Mertens (85).

Agora com 40 pontos e na quarta posição surge a Lazio, que bateu em casa a Atalanta, por 2-1, depois de ter estado a perder, quando Andrea Petagna bateu Marchetti (21).

Sergej Milinkovic-Savic, aos 45+1, e Ciro Immobile, na conversão de uma grande penalidade, aos 68 minutos, consumaram a reviravolta para a Lazio.