O bibota de ouro relembra o célebre jogo de há 33 anos frente à Juventus, a primeira final do FC Porto, aborda a ausência de Pedroto, vista a esta distância, e desvaloriza o duelo com a Roma e a importância do mesmo para o duplo compromisso com a Juventus.

Em 1984, o FC Porto disputou em Basileia, na Suíça, a sua primeira final internacional - a Taça das Taças. Acabaria por perder (2-1). O que recorda desse jogo em que capitaneou o FC Porto e dos dias que o antecederam?

Tenho uma ideia mais viva do jogo do que aquilo que o antecedeu. O jogo ficou na memória porque era a nossa primeira vez [risos], e a primeira vez comporta uma carga muito própria... ansiedade, queríamos que o jogo começasse rapidamente. Era neste estado que vivíamos, por se tratar da primeira final internacional das nossas carreiras e da história do FC Porto.

Essa Juventus tinha vários campeões mundiais de 1982, como Scirea, Cabrini, Tardelli, Gentile ou Paolo Rossi. E depois ainda havia Platini e Boniek. Entre vocês, sentiam que era realmente possível fazer uma surpresa e ganhar a Taça das Taças?

Tirando o Walsh, éramos uma equipa em construção, composta quase na totalidade por jogadores portugueses. Tínhamos alguns internacionais, mas éramos inexperientes. Mas havia o outro lado porque tínhamos aquela irreverência da juventude, a vontade de vencer e de fazer história. E sabíamos que a Juventus era a melhor equipa europeia, com vários campeões do mundo. Fizemos coisas boas pela juventude, mas também fizemos outras em que, com mais experiência, podíamos ter tido mais êxito. A reação à arbitragem... uma equipa mais experiente tinha agido com outra serenidade.

O FC Porto reclamou muito sobre o segundo golo da Juventus...

O segundo golo é um exemplo disso porque o Boniek empurrou claramente o João Pinto. Mas não me refiro só a isso. Sentiu-se durante o jogo que podíamos vencer, se calhar o mundo do futebol não acreditava.

O jogo também ficou marcado pelo facto de os jogadores do FC Porto quererem dedicar a vitória ao treinador José Maria Pedroto, que não se deslocou a Basileia devido a doença.

Vencemos a Taça de Portugal frente ao Rio Ave uns dias antes e fomos todos visitar o senhor Pedroto. O que pode ter marcado em termos emocionais é que o nosso líder, o nosso treinador, não estava presente. E não pensem que estou a ser injusto com o senhor António Morais [adjunto que orientou a equipa na final]. Nada disso. Mas o nosso líder identificado por todos era o senhor Pedroto. E ele não estava. A esta distância, mais a frio, seguramente que o estado emocional seria outro se ele tivesse estado em Basileia.

Antes do jogo, a imprensa italiana dizia que o Fernando Gomes tinha tudo certo com o Inter de Milão. Isso tinha algum fundo de verdade?

Não era o Inter. Havia alguns clubes interessados, como o AC Milan e o Verona. Foi tão verdade que depois disso fomos para o Europeu e o presidente deslocou-se a França para falar comigo e pôr uma pedra no assunto.

O FC Porto recebeu uma réplica da Taça das Taças no concurso 1,2,3...

Um grupo de pessoas juntaram-se atendendo à forma como perdemos e deram-nos uma Taça. Penso que foi no Porto, no Rivoli ou no Coliseu.

De lá para cá, o FC Porto ganhou tudo o que havia para ganhar internacionalmente. O favoritismo já é mais repartido. Concorda?

O FC Porto cresceu mais, a Juventus não cresceu muito - manteve. Há 33 anos, a Juventus era hiperfavorita, neste momento isso não existe. Qualquer equipa agora pode vencer.

O FC Porto neste ano já eliminou a Roma e tem a oportunidade de afastar na mesma época, porventura, as duas melhores equipas italianas...

Vamos ver, os jogos com a Roma foram bem conseguidos, o FC Porto qualificou-se com justiça mas isso já foi há algum tempo. As coordenadas agora são outras.

Sente o FC Porto agora mais forte?

Uma equipa em agosto nunca pode ser tão forte como meio ano depois.

Está a ver o FC Porto na final de Cardiff?

Temos um princípio de que podemos lutar pela próxima eliminatória e passá-la. Atingir a final e vencer é um caminho longo.

Costuma dizer-se que os ataques vencem jogos e as defesas campeonatos, e a verdade é que a defesa do FC Porto está a viver um bom momento. Tendo em conta este facto, insisto, não acredita que possa estar em maio no País de Gales a torcer pelo FC Porto?

Acredito é que temos uma missão, e depois da Juventus, se a vitória nos sorrir, tudo pode acontecer.

Já deu alguma dica ao André Silva de como ultrapassar a muralha italiana?

Ele sabe, ele sabe, e a equipa técnica também sabe.