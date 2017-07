Pub

O golfista português Filipe Lima terminou hoje entre os sétimos classificados a primeira volta do Porsche European Open, em Humburgo, na Alemanha, num dia em que Ricardo Melo Gouveia terminou no 97.º posto.

Filipe Lima entregou, após os primeiros 18 buracos, um cartão com 68 pancadas (quatro abaixo do par), fruto de sete 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).

Menos positiva foi a prestação de Ricardo Melo Gouveia, que terminou o dia com 73 'shots' (uma acima do par), depois de abrir a volta com um 'birdie' e fechá-la com um duplo-'bogey'.

Na liderança estão o inglês Richard Mcevoy e o norte-americano Julian Suri, com 66 pancadas (seis abaixo do par), menos uma do que um quarteto de perseguidores.