O português Filipe Lima, com três pancadas abaixo do Par do campo, é o melhor jogador luso na primeira volta do 55.º Open de Portugal em golfe, interrompida devido à chuva intensa.

A forte chuva que caiu no Morgado Golf Resort, em Portimão, impossibilitou que hoje se cumprisse na totalidade a primeira volta, e a organização decidiu adiar o restante para a manhã de sexta-feira.

A prova é comandada pelo inglês Matt Wallace, recentemente terceiro no Open do Quénia, jogador que já cumpriu a sua volta, realizando 63 pancadas, 10 abaixo do Par do campo, após ter efetuado 10 'birdies'.

Logo atrás, com menos uma pancada, está o alemão Sebastian Heisele, que terminou a volta com nove 'birdies', um 'eagle' (duas pancadas abaixo) e um 'bogey' (uma pancada acima).

Entre os portugueses, Filipe Lima é o melhor luso, jogador que registava no momento da interrupção três pancadas abaixo do Par nos seis buracos disputados, enquanto Ricardo Melo Gouveia e João Carlota concluíram a volta com 72 (uma abaixo do Par).

Apesar de ter de disputar ainda 12 buracos da primeira volta, Filipe Lima parece estar a tirar o melhor partido do fator vento, que o próprio jogador já tinha admitido na quarta-feira que beneficiava o seu jogo, em declarações proferidas após ter vencido o 'pro-am', na quarta-feira.

Wallace protagonizou uma espetacular primeira volta, ao efetuar 10 'birdies', cinco dos quais consecutivos, entre os buracos 12 e 16.

"Limitei-me a efetuar uma pancada de cada vez e tive realmente um grande dia. Não parecia que iria ser tão bom no início, quando a chuva apareceu 10 minutos antes de eu entrar em jogo. Mas, depois, parou exatamente no momento em que íamos para o 'tee', o que foi um bom prenúncio", disse o jogador inglês no final da sua volta.

Sem se pronunciar sobre os próximos dias, Wallace referiu ainda que a prestação de hoje "foi a continuação do bom arranque de temporada".

A organização da prova anunciou que a primeira volta será retomada às 08:30 de sexta-feira, com os jogadores a iniciarem no local onde se encontravam no momento da interrupção.