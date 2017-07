Pub

O golfista português Filipe Lima ficou hoje dentro do 'cut' provisório do Porsche European Open, em Hamburgo, na Alemanha, com Ricardo Melo Gouveia praticamente afastado das rondas finais.

Após uma segunda volta afetada pela chuva e interrompida por falta de luz natural, Filipe Lima entregou um cartão de 71 pancadas (uma abaixo do par), tendo um agregado de 139 (cinco abaixo), que o deixa empatado no 16.º lugar.

A uma pancada do 'cut' provisório está Ricardo Melo Gouveia, com um total de 144 'shots' (igual ao par), depois de uma segunda volta com 71 (uma abaixo), estando entre os 75.os posicionados.

Na liderança da prova está o inglês Ashley Chesters, com um agregado de 135 pancadas (nove abaixo do par), podendo ainda ser igualado ou mesmo ultrapassado por vários golfistas que não concluíram a ronda.