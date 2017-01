Pub

Médio do Rio Ave assinou pelo Benfica até 2022, substituindo o seu compatriota Danilo que tinha rumado ao Standard Liége. FC Porto e Sporting não contrataram ninguém no derradeiro dia de transferências, mas arrumaram a casa

Filipe Augusto foi o grande destaque do último dia de mercado de janeiro. O médio brasileiro, que jogava no Rio Ave, foi ontem confirmado no Benfica, assinando contrato até 2022. O jogador de 23 anos junta-se assim a Pedro Pereira e Hermes, os outros dois reforços das águias nesta reabertura de mercado.

Depois da saída de Danilo, que rumou à Bélgica, e ainda com a possibilidade de Celis também rumar a outras paragens, para uma liga onde o mercado ainda está aberto, Rui Vitória entendeu que o meio-campo deveria ser reforçado, apostando em Filipe Augusto, internacional olímpico pela seleção do Brasil, que já passou por Valência e Sp.Braga. Nos bracarenses, aliás, foi treinado por Paulo Fonseca, atual técnico do Shakthar Donetsk, que em conversa com o DN elogiou o brasileiro.

"É uma excelente contratação. É bastante dotado do ponto de vista técnico e tem também grande inteligência tática. Ainda tem muita margem de progressão e tenho a certeza que vai continuar a crescer. Infelizmente teve uma lesão muito grave recentemente, mas pelo que tenho acompanhado já está totalmente recuperado", disse o treinador, salientando que Filipe Augusto poderá ser o substituto de Pizzi. "É um nº8, embora seja um jogador mais fixo e posicional que Pizzi. Poderá ser o seu substituto quando Rui Vitória entender", salientou o treinador.

Também ontem, o Benfica oficializou o regresso de Pedro Pereira, contratado à Sampdoria. O lateral direito de 19 anos mostrou-se feliz por voltar a casa. "Desde o momento em que surgiu esta oportunidade tornou-se a minha primeira opção, o meu maior desejo ", afirmou, em declarações à BTV.

Petrovic no Rio Ave

Sem grande espaço no Sporting, desde que chegou no início da temporada, o sérvio Petrovic foi ontem confirmado como novo reforço do Rio Ave até final da época. O jogador de 27 anos não entrava nos planos de Jorge Jesus e aceitou a proposta dos vilacondenses.

Dos grandes, o FC Porto foi o menos ativo no derradeiro dia de mercado, destacando-se apenas o empréstimo de Sérgio Oliveira ao Nantes, treinado por Sérgio Conceição, que também garantiu Nuno Coelho, do Arouca.

Mercado francês atento a Portugal

Além de Sérgio Oliveira e Nuno Coelho, que rumaram ao Nantes, os clubes franceses estiveram bastante atentos ao campeonato português Jorge Intima, extremo do Arouca, rumou ao Saint-Éttiene, ao passo que o médio Xeka, do Sp.Braga, também jogará até final da temporada no Lille, dos portugueses Éder e Rony Lopes. No sentido inverso, de França para Portugal, destaque para a chegada do médio maliano Traoré, melhor jogador do último mundial sub-20, em 2015, cedido pelo Monaco ao Rio Ave.

Ivanovic ruma ao Zenit

No panorama internacional, o último dia de transferências foi algo calmo, destacando-se a contratação de Ivanovic, ex-Chelsea, por parte do Zenit da Rússia. O internacional sérvio irá fazer companhia ao português Luís Neto e os russos vão pagar cerca de 8 milhões de euros pelo jogador de 32 anos.

No que a transferências milionárias diz respeito, no dia de ontem destacou-se novamente a China, concretamente o Changchun, que pagou cerca de 24 milhões de euros pela contratação de Odion Ighalo ao Watford.