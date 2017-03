Pub

A ideia é lembrar o primeiro empresário de jogadores reconhecido pela FIFA a nível mundial, que morreu em 2014.

O filho (Rui Barbosa) e o sobrinho (Pedro Silva) de Manuel Barbosa querem juntar os jogadores, que um dia foram representados o mais influente empresário português nos anos 80 e 90, num encontro/ jogo de homenagem. A ideia é recordar o contributo para o futebol do primeiro agente reconhecido pela FIFA a nível mundial, que morreu em 2014.

"A ideia é fazer uma homenagem em Lisboa e em Braga, cidade de onde ele era natural. Chamar a gente do futebol, os clubes que tiveram importância na vida dele, como o Benfica, o Marselha e o PSG e a Federação Portuguesa de Futebol, no fundo juntar aqueles que foram e são alguém no futebol com a ajuda do Manuel Barbosa e manter viva a memória dele", contou ao DN, Pedro Silva.

"Contactei o Benfica, através do Rui Costa, todos recordam o negócio para a Fiorentina. Falei com o PSG e Marselha, que têm diretores e amigos desse tempo, que gostaram da ideia. O próximo passo é contactar a Federação para podermos apontar a uma data", explicou o sobrinho.

Manuel Barbosa foi responsável por algumas das contratações mais marcantes da história do Benfica, casos de Mozer, Isaías, Ricardo Gomes, Aldair e Valdo, além de ter intermediado a ida de Rui Costa para a Fiorentina, em 1994, numa transferência que, segundo o próprio, "salvou o Benfica da falência".

No final da década de 1990, o empresário saiu de cena até 2007, na qual anunciava o regresso aos negócios, ainda que sem o protagonismo de outrora.