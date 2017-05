Pub

O avançado inglês, filho do ex-internacional português Gil, campeão mundial de sub-20, está nomeado para futebolista jovem do ano dos red devils, clube no qual alinha desde os iniciados

Angel Gomes, de 16 anos, é uma das promessas do futebol jovem dos 'red devils' e concorre esta época a melhor jogador da formação, juntamente com o médio irlandês Lee O'Connor e o médio inglês Callum Whelan, seus companheiros de equipa.

Gomes é internacional sub-17 e capitão da seleção inglesa, mas, devido a lesão, falhou o Europeu que está a decorrer na Croácia.

O seu pai, Gil, formou-se no Benfica, mas o ponto mais alto da sua carreira foi a conquista do Mundial de sub-20 em Lisboa, em 1991, integrando uma geração com nomes como Rui Costa, Luís Figo, João Vieira Pinto, Emílio Peixe ou Jorge Costa.