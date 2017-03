Pub

O organismo que tutela o futebol mundial retirou a placa que fazia referência ao antigo dirigente e ao comité executivo que exercia funções na altura

A FIFA retirou da sua sede uma placa comemorativa da inauguração do edifício, em 2007, com a composição do Comité Executivo naquela data, liderado pelo ex-presidente Joseph Blatter, suspenso por seis anos por conduta antiética.

A sede do organismo regulador mundial foi construída entre 2004 e 2006, tendo sido inaugurada a 29 de maio de 2007, dia em que foi descerrada a placa comemorativa, com mais de um metro de altura, colocada na receção do edifício, em Zurique (Suíça).

Além de Blatter, também a maioria dos elementos do Comité Executivo cujos nomes foram inscritos na placa estão suspensos de toda a atividade ligada ao futebol ou investigados pelas autoridades suíças e norte-americanas, no âmbito do escândalo de corrupção que abalou a FIFA.