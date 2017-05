Pub

Argentino corria os risco de falhar os jogos da seleção para o Mundial 2018

O comité de recurso da FIFA aceitou o pedido da Associação de Futebol Argentina e retirou o castigo de Lionel Messi. O internacional argentino tinha sido suspenso durante quatro jogos pela Comissão Disciplinar da FIFA, por ter dirigido "palavras insultuosas" a um árbitro assistente.

"Apesar do facto de o Comité de Recurso da FIFA considerar o comportamento de Lionel Messi reprovável, concluiu que as provas disponíveis não são suficientes para determinar que [sanções] possam ser aplicadas", disse a FIFA num comunicado, segundo a Reuters.

Messi já cumpriu o primeiro dos quatro jogos de suspensão em representação da seleção argentina, na derrota frente à Bolívia, por 2-0, a 28 de março. Corria o risco de falhar as partidas da seleção frente à Venezuela e Peru.

O incidente ocorreu na partida de qualificação sul-americana para o Mundial 2018 contra o Chile, que a Argentina venceu por 1-0, com um golo do avançado do FC Barcelona, de grande penalidade. Além de ter sido suspenso, Messi foi multado em 10.000 francos suíços (perto de 9.400 euros).

Em sua defesa, Messi afirmou que as palavras insultuosas por si proferidas foram "lançadas para o ar" e não dirigidas ao árbitro assistente.

"Se algumas das minhas palavras podem ter incomodado o primeiro árbitro assistente, devo esclarecer que não lhe foram dirigidas, mas antes lançadas para o ar, pelas quais peço, desde já, desculpa", afirmou Messi, na defesa escrita que enviou ao organismo regulador do futebol mundial.

"A prova desta situação [que as palavras não lhe foram dirigidas] é que o árbitro assistente em nenhuma ocasião entrou em contacto com o árbitro principal para o advertir da minha conduta", observou o jogador do FC Barcelona.