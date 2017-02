Pub

Adeptos russos ameaçaram causar problemas num documentário transmitido pela BBC

O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, disse não estar preocupado com eventuais problemas com 'hooligans' no Mundial2018 da Rússia, apesar das ameaças a adeptos estrangeiros.

"Não estou preocupado com problemas em 2018, tenho total confiança nas autoridades da Rússia", referiu esta quinta-feira Infantino à imprensa, à margem de uma reunião em Doha.

O comentário do dirigente máximo da FIFA surgiu após a emissão de um documentário televisivo britânico, no qual os adeptos russos violentos ameaçam criar problemas junto dos adeptos ingleses que se desloquem para assistir ao Mundial2018.

No Euro2016, que decorreu no verão e que terminou com a vitória de Portugal, russos e ingleses, que tinham as respetivas seleções no mesmo grupo, envolveram-se em confrontos, e alguns adeptos russos foram expulsos do país.