O veterano capitão Dirk Kuyt alcançou um 'hat-trick' na vitória caseira frente ao Heracles, por 3-1, que assegurou a conquista do 15.º título de campeão holandês, que lhe escapava desde 1998/99

Kuyt, de 36 anos, assinou o seu 100.º golo pelo clube, logo no primeiro minuto da partida, voltando a marcar aos 12 e aos 84, na conversão de uma grande penalidade, antes de Van Ooijen ter reduzido para os visitantes, aos 89.

O triunfo na 34.ª e última jornada do campeonato permitiu ao Feyenoord somar 82 pontos, mais um do que o Ajax, que foi vencer por 3-1 no terreno do Willem II.

Dolberg, aos 38, Sánchez, aos 48, e Klaassen, aos 66, alimentaram as esperanças do Ajax recuperar o título que escapou nas últimas duas temporadas para o rival PSV, que dependia de um deslize do Feyenoord, que assim sucedeu no historial ao emblema de Eindhoven, terceiro classificado esta época.