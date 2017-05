Pub

Clube de Roterdão perdeu no reduto do Excelsior e desperdiçou a oportunidade de ser virtual campeão, 18 anos depois do último título

O Feyenoord perdeu este domingo a hipótese de assegurar o título holandês de futebol, que lhe escapa desde 1998/99, a uma jornada do fim, ao perder por 3-0 no reduto do vizinho Excelsior, de Mitchell van der Gaag.

Necessitado de um triunfo para acabar com uma 'seca' que dura há quase duas décadas, o conjunto de Giovanni van Bronckhorst caiu perante os tentos de Nigel Hasselbaink (56 minutos), Stnaley Elbers (59) e Ryan Koolwijk (65).

Após 33 jornadas, a formação de Roterdão manteve-se, assim, com 79 pontos, agora apenas mais um do que o Ajax, semi-finalista da Liga Europa, que recebeu e goleou o Go Ahead Eagles por 4-0.

Na última ronda, dentro de uma semana, a 14 de maio, o Feyenoord recebe o Heraclas, nono classificado, enquanto o conjunto de Amesterdão joga no reduto do Willem II, o 12.º.