Basta uma vitória ao clube de Roterdão, em casa do Excelsior, do bem conhecido Van der Gaag, para quebrar jejum

O Feyenoord está muito perto de quebrar um jejum de 18 anos sem o título de campeão holandês. Basta-lhe uma vitória hoje, no terreno do Excelsior, equipa orientada pelo nosso bem conhecido Mitchell van der Gaag. O empate até chegará, desde que o Ajax não bata o Go Ahead Eagles, em casa, algo pouco provável porque se trata do último classificado... E que há cerca de um mês levou que contar na visita ao próprio terreno do Feyenoord, tendo perdido por 8-0!

Na temporada do seu derradeiro título, em 1998-99, sob orientação de Leo Beenhakker, o Feyenoord não tinha tantas estrelas como os rivais PSV e Ajax, vivendo essencialmente da força do coletivo. Ainda assim, houve individualidades que tiveram importantíssimo papel nessa conquista, nomeadamente o médio Van Gastel, os eficazes avançados Tomasson e Júlio Cruz e os patrões da defesa Bert Konterman e Kees van Wonderen. E na baliza começava a afirmar-se... Dudek.

Nesta época, também não se pode falar numa grande estrela na equipa comandada por Giovanni van Bronckhorst, antigo jogador do Barcelona. Ainda assim, destacam-se o ponta-de-lança dinamarquês Nicolai Jörgensen, com 25 golos em 40 jogos oficiais, proveniente no início da época do FC Copenhaga, por apenas 3,5 milhões de euros. Jörgensen está bem acompanhado no ataque por Toornstra, o mais utilizado no plantel e que já leva 15 golos apontados. Estrela em ascensão é o talentoso médio Tonny Vilhena, o atual grande representante da reconhecida formação do clube e que há poucos dias renovou contrato até 2020. O esteio da defesa é o central ítalo-brasileiro Eric Botteghin, mas o jogador mais conhecido do plantel é mesmo o "eterno" Dirk Kuyt, que apesar dos seus 37 anos mantém o estatuto de titular, tendo 12 golos marcados em partidas oficiais.

Fora da Holanda, poderá haver quem não tenha grande conhecimento sobre o poderio do Feyenoord, em face da crise desportiva atravessada pelo clube nos últimos (largos) anos. Desde essa tal conquista do campeonato, em 1998-99, o clube só ganhou uma Supertaça holandesa, duas Taças da Holanda e, a sua coroa de glória, a Taça UEFA de 2001-02. A inacreditável goleada de 10-0 sofrida com o PSV em 2010-11 foi o momento mais baixo na sua história, numa época que terminou com um humilhante 10.º lugar.

No entanto, o Feyenoord tem um passado glorioso, como é atestado pelos 14 campeonatos, uma Taça dos Campeões Europeus (1969-70), uma Taça Intercontinental (1970) e duas Taças UEFA (1973-74 e 2001-02). E basta dizer que Gullit e Cruijff, dois dos melhores futebolistas de todos os tempos, passaram pelo clube, embora o último apenas na sua última época como profissional.