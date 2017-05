Pub

Espanhol venceu americano por 6-4 e 6-0 e vai jogar meias-finais com Carreño Busta.

David Ferrer (31.º da lista ATP) qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Millennium Estoril Open. Diante de Ryan Harrison (52.º) o veterano tenista espanhol garantiu a vitória com os parciais expressivos de 6-4 e 6-0, em apenas uma hora e 11 minutos.

O antigo número 3 mundial e detentor de 26 títulos ATP vai agora medir forças com o compatriota Pablo Carreño, finalista do torneio em 2016 e responsável por afastar Nicolas Almagro, vencedor do open português em 2016.