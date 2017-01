Pub

Serão distribuídos hoje um total de sete galardões. Pela primeira vez, os melhores adeptos também vão ser premiados

Além de Cristiano Ronaldo, Portugal pode aspirar hoje a mais um prémio, pois Fernando Santos está nomeado na categoria de melhor treinador do mundo de 2016, ao lado de Zinedine Zidane e Claudio Ranieri. O selecionador nacional tem como principal (e grande) argumento a conquista do Campeonato da Europa. Já Zidane ganhou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, enquanto Ranieri se sagrou campeão inglês pelo surpreendente Leicester. O vencedor irá receber o troféu das mãos de Diego Armando Maradona, o convidado especial de Gianni Infantino desta gala.

"O grande prémio da minha carreira desportiva foi seguramente a vitória de Portugal no Campeonato na Europa. Agora isto é um prémio, são três candidatos que fizeram um trabalho excelente e qualquer um pode ganhar. Será justo em qualquer circunstância", disse ontem o selecionador à partida para a Suíça.

A primeira cerimónia do The Best FIFA Football Awards principia às 17.30 (hora de Lisboa), naquele que será um novo formato promovido pelo organismo que lidera o futebol mundial. Entre 2009 e 2015, a FIFA e a France Football uniram os prémios da Bola de Ouro e de melhor jogador do mundo, mas essa parceria terminou. Por isso, só hoje se vai conhecer oficialmente quem foi o melhor futebolista de 2016 - na medida em que a Bola de Ouro ganha por Cristiano Ronaldo, apesar de emblemática, é um prémio decidido pela imprensa, não sendo por isso reconhecida pela FIFA.

Outros prémios

A apresentação da cerimónia estará a cargo de um nome estranho aos relvados: Eva Longoria, que vai servir de cicerone da gala juntamente com Marco Schreyl, apresentador de televisão alemão. E além dos troféus para o melhor jogador e treinador, há mais cinco outros prémios. Como tem sido hábito na FIFA, o futebol feminino também terá o seu espaço: a alemã Melanie Behringer, a norte--americana Carli Lloyd e a brasileira Marta são nomes já habituados a estar na discussão para melhor atleta feminina. Quanto às treinadoras, a disputa será feita entre a selecionadora dos EUA, Jill Ellis, a da Alemanha, Silvia Neid, e a da Suécia, Pia Sundhage.

Há também expectativa para ver se uma venezuelana, de 17 anos, consegue ganhar o prémio Puskas para melhor golo do ano. O golo apontado por Daniuska Rodríguez no campeonato sul--americano de sub-17 até foi bastante vulgar, e por isso surpreende por ter sido incluído na lista. O malaio Mohd Faiz Subri, com um golo de livre cheio de efeito, é o favorito e enfrenta a concorrência de um pontapé acrobático de Marlone, do Corinthians.

A FIFA irá também atribuir o prémio de fair-play, que em 2015 distinguiu todos os clubes e organizações que colaboraram no apoio a refugiados. O vencedor desta noite é uma incógnita.

Por fim, uma novidade: a FIFA vai premiar o melhor grupo de adeptos, com destaque para a inclusão dos apoiantes da Islândia, que estiveram em destaque no Euro 2016 com uma espécie de "haka islandês". O Liverpool, conhecido pelo hino You'll never walk alone, o Dortmund, célebre pela muralha amarela, e o ADO Den Haag, que surpreende pelas coreografias na Holanda, também estão nomeados.