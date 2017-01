Pub

Técnico nacional estava nomeado com Zidane (Real Madrid) e Ranieri (Leicester), que levou o troféu.

Fernando Santos não ficou surpreendido com a escolha de Claudio Ranieri para melhor treinador do Mundo, em 2016, deixando os parabéns ao treinador do Leicester. ""Não foi surpresa não ganhar porque havia dois concorrentes muito fortes. É claro que tinha esperança mas tinha consciência de que podia ir para qualquer... Parabéns ao Ranieri porque fez um excelente trabalho no Leicester", disse o selecionador que levou Portugal à conquista do Euro2016.

Para o técnico nacional ir à Gala da FIFA, como nomeado, já foi um troféu: "Estar nos três nomeados já é sinal de reconhecimento do trabalho que foi feito por todos. Mas para mim o mais importante foi ter ganho Europeu, só por isso é que estou aqui e é isso que vai ficar marcado para mim."

Por fim, Fernando Santos deixou claro que nunca teve dúvidas relativamente à distinção de Cristiano Ronaldo. "Nunca tive dúvidas de que o Ronaldo ia ganhar, é o melhor jogador do mundo por aquilo que tem feito. Vamos tentar que haja uma próxima oportunidade de estarmos aqui", elogiou o treinador.