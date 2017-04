Pub

Presidente da FPF vai integrar a "nova estrutura" do Comité Executivo, encabeçada por Alexander Ceferin

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, foi esta quarta-feira nomeado para uma das vice-presidências da UEFA pelo pelo líder do organismo, Aleksander Ceferin, disse à agência Lusa o diretor de comunicação da entidade.

Segundo Pedro Pinto, Fernando Gomes vai integrar a "nova estrutura" do Comité Executivo, encabeçada por Alexander Ceferin, que terá um primeiro vice-presidente, que será o número dois do esloveno.

Fernando Gomes vai ser um dos outros quatro vice-presidentes da UEFA, ficando com "a pasta do relacionamento com os clubes, uma responsabilidade muito importante".

Fernando Gomes, que apoiou a candidatura de Ceferin, nas eleições de 14 de setembro de 2016, para a sucessão ao francês Michel Platini, integra o Comité Executivo da UEFA desde março de 2015, quando foi o líder federativo mais votado, para um mandato de quatro anos, com 48 votos em 54.

Na altura, Gomes, eleito presidente da FPF em 2011, tornou-se no quarto português a integrar o Comité Executivo do organismo, depois de Cazal-Ribeiro, eleito em 1968, Silva Resende, em 1984, e Gilberto Madaíl, em 2007.