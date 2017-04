Pub

O agora vice-presidente da UEFA diz que a sua nomeação é uma homenagem a Portugal e agradece a todos os agentes desportivos nacionais a nomeação para Vice-Presidente da UEFA

Em declarações prestadas em Helsínquia, onde esta quarta-feira se tornou o primeiro português a ser nomeado vice - Presidente da UEFA, Fernando Gomes sublinhou que o novo cargo representa uma homenagem ao País:

"Enquadro esta minha nova função na UEFA, acima de tudo, como uma representação de Portugal e do que o País tem conseguido, não apenas por mim mas por muitas pessoas que estão ao mais alto nível quer na UEFA quer na FIFA. É o reconhecimento de que Portugal é um "player" extremamente importante naquilo que são as definições relativamente ao futuro das competições e da própria organização", explicou.

Fernando Gomes fez ainda questão de deixar uma palavra de apreço a todos os agentes desportivos que tornaram possível a afirmação de Portugal ao nível internacional:

"Obviamente que sendo um tributo a Portugal não posso deixar de agradecer às pessoas, aos nossos sócios, às associações distritais, aos clubes, aos demais agentes, aos árbitros, a toda a gente que está envolvida no futebol e que dá um bocadinho de si para que Portugal tenha cada vez mais esta afirmação no espaço europeu e mundial do futebol", concretizou.

