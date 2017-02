Pub

Quer construir também um museu e um campo para o futebol de praia

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, anunciou esta terça-feira, na Cidade do Futebol, a assinatura do memorando de entendimento com a autarquia de Oeiras para a construção de um pavilhão para as seleções de futsal.

No discurso proferido na entrega do prémio Martha de la Cal 2016, atribuído pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal ao selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, o líder federativo revelou a expansão da Cidade do Futebol através do pavilhão, mas também de um museu para as seleções e um campo para o futebol de praia.

"Gostava de aproveitar este momento para anunciar que hoje mesmo assinámos o memorando de entendimento com a autarquia de Oeiras que vai possibilitar o pavilhão para as seleções de futsal, sem recorrer a verbas do Estado e que vai estar aberto às pessoas do concelho. Vai haver também o museu das seleções nacionais e campo de futebol de praia", declarou.

Perante a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Fernando Santos, o líder da FPF considerou que este desejo de crescimento é também uma consequência do trabalho do selecionador: "Este impulso também se deve a Fernando Santos. Mereces todo o reconhecimento".

A Cidade do Futebol foi inaugurada por Marcelo Rebelo de Sousa a 15 de março de 2016, num projeto liderado por Fernando Gomes que concretizou a ambição antiga da FPF de erguer uma 'casa' para os diferentes escalões das seleções de futebol.