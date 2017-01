Pub

Médio belga ficado ligado aos red devils até 2018

O futebolista internacional belga Marouane Fellaini, de 29 anos, renovou contrato com o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, por mais uma época, até 2018, anunciou o clube.

Fellaini, autor de um dos golos ao Hull City (2-0), na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga, terminava contrato com os 'red devils' a 30 de junho.

O jogador, que chegou a Manchester no verão de 2013, renovou agora contrato a pedido de Mourinho.

"Tem uma mentalidade ganhadora e tem encarado bem as coisas [as críticas dos adeptos]. Ele sabe que é um jogador importante para mim", reconheceu Mourinho depois da exibição do belga no jogo de terça-feira na Taça da Liga.