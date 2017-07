Pub

O piloto brasileiro Felipe Massa, com náuseas desde sexta-feira, vai ser substituído pelo britânico Paul di Resta na qualificação e na corrida de domingo do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, anunciou hoje a Williams.

Em comunicado, a escuderia britânica explica que Felipe Massa apresentou queixas após a segunda sessão de treinos e foi conduzido para um hospital de Budapeste para exames.

Hoje, na primeira sessão de treinos de hoje, o brasileiro, vice-campeão mundial em 2008, de 36 anos, voltou a queixar-se e decidiu abandonar.

"A Williams apoia a decisão de Felipe [Massa] e vai colaborar com ele de forma a que tenha uma plena recuperação com o objetivo de voltar às pistas no Grande Prémio da Bélgica [próxima prova do Mundial, a 27 de agosto]", referiu a equipa britânica em comunicado.

Paul di Resta, de 31 anos, é o piloto de reserva da Williams e compete atualmente no campeonato alemão de turismo (DTM).

O britânico não participa numa corrida de Fórmula 1 desde 2013, quando representava a escuderia Force India.