O Feirense regressou hoje aos triunfos da I Liga de futebol, ao derrotar em casa o Marítimo, por 2-1, depois de jogar toda a segunda parte reduzido a 10, atrasando os insulares na luta pela Liga Europa.

Após duas derrotas e um empate, o Feirense ganhou com golos de Karamanos, aos 10 minutos, e Tiago Silva, aos 30, de grande penalidade, enquanto o Marítimo marcou de premeio, graças a um autogolo de Flávio Ramos. Antes do intervalo, a equipa de Santa Maria da Feira passou a jogar com 10, por expulsão de Cris, aos 44 minutos.

O Feirense subiu ao oitavo lugar, com 39 pontos, mais um do que Boavista e mais dois do que o Desportivo de Chaves, enquanto o Marítimo manteve 47 pontos e segue no sexto posto, o último que dará acesso à Liga Europa, ao qual ainda aspira o Rio Ave, que no sábado bateu o Nacional (2-0) e segue em sétimo, com 45 pontos.