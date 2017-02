Pub

Equipa de Santa Maria da Feira somou este sábado o quinto jogo consecutivo sem perder, ao ganhar (0-1) na visita ao Tondela. Tiago Silva, de penálti, marcou o único golo da partida da 20.ª jornada da I Liga.

O Feirense prossegue a recuperação, desde que Nuno Manta rendeu José Mota no comando da equipa. Na manhã deste sábado, o emblema fogaceiro somou o quinto jogo consecutivo sem perder, cavando já uma distância confortável para os lugares de descida de divisão: triunfo no terreno do aflito Tondela, por 0-1.

Os tondelenses até criaram as principais oportunidades de golo na primeira hora de jogo mas o guarda-redes visitante, Vaná, segurou tudo. Depois, apareceu o recém-entrado Tiago Silva a agitar a partida e levar o Feirense à vantagem: conquistou um penálti num lance com Rafael Amorim e converteu-o o no único golo do encontro (ao minuto 82).

A reação tondelense e a expulsão do visitante Flávio (vermelho direto, nos minutos finais) já não alteraram o marcador. Com a vitória, o Feirense sobe provisoriamente ao 11.º lugar, com 25 pontos, e passa a ter 11 de vantagem sobre os lugares de despromoção, onde estão Tondela (17.º, 14) e Nacional (18.º, 13).