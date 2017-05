Pub

Ícaro marcou o único golo da partida já na segunda parte

O Feirense venceu este sábado o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo o oitavo lugar da classificação, numa partida que ficou marcada por suspeitas de apostas ilegais.

O brasileiro Ícaro marcou aos 50 minutos o único golo do encontro, no qual o Paços de Ferreira falhou uma grande penalidade, por Luiz Phellype (78), com ambas as equipas a terminarem reduzidas a 10 unidades, por expulsão do pacense Barnes (78) e de Ricardo Dias (87).

O Feirense, que conseguiu a segunda vitória consecutiva, manteve o oitavo lugar, com 42 pontos, enquanto o Paços de Ferreira interrompeu uma série de quatro jogos sem vencer e é 12.º posicionado, com 35.

Veja o resumo: