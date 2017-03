Pub

Equipa de Santa Maria da Feira esteve a perder em casa por 0-2 e venceu por 3-2

O Feirense derrotou hoje em casa o Desportivo de Chaves, por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, e ficou mais perto da manutenção na I Liga portuguesa de futebol.

Em jogo da 26.ª jornada, disputado no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Bressan (44 minutos) e Fábio Martins (49) marcaram para a equipa transmontana, mas Tiago Silva (54), Luís Machado (56) e Etebo (81) asseguraram a reviravolta e deram a segunda vitória seguida ao Feirense.

A equipa de Nuno Manta Soares passou a somar 32 pontos e subiu provisoriamente ao 11.º lugar, em igualdade com o Belenenses (10.º) - 15 pontos acima da zona de despromoção -, enquanto o Desportivo de Chaves, que somou o quarto jogo seguido sem ganhar no campeonato, segue na nona posição, com 33.