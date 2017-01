Pub

Suíço e espanhol encontram-se na final do Open da Austrália: duelo das duas lendas não acontecia na decisão de majors desde 2011

Há duas semanas seria vista como uma final inesperada. Nos últimos dias tornou-se a mais desejada. E amanhã vai mesmo concretizar--se (08.30, Eurosport), deixando o mundo do ténis ao rubro: Roger Federer volta a encontrar Rafael Nadal, no jogo decisivo do Open da Austrália. Não se via algo assim, com um torneio do grand slam em discussão, desde Roland-Garros 2011.

É claro: este Federer vs. Nadal não é um duelo qualquer. É a reedição da final mais repetida da história dos torneios do grand slam (oito vezes, com seis triunfos de Nadal), um encontro marcante que a maioria dos analistas já julgava difícil de acontecer numa fase tão adiantada. No entanto, aconteceu, numa edição 2017 do Open da Austrália de tom claramente revivalista.

Depois de Roger Federer - que na véspera derrotara o compatriota Stan Wawrinka, por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 e 6-3 -, ontem foi a vez de Rafael Nadal se apurar para a final, numa partida ainda mais intensa: venceu o búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-3, 5--7, 7-6 (7-5), 6-7 (4-7) e 6-4, ao fim de quatro horas e 56 minutos. Aí, ficou completo o cenário que a maioria do público do major australiano desejava, após as eliminações de Andy Murray e Novak Djokovic (n.º 1 e n.º 2 mundiais), nas primeiras rondas.

Este desfecho parecia bastante improvável, há duas semanas, no arranque do torneio. Com Roger Federer (35 anos, 17.º do ranking) e Rafael Nadal (30, 9.º da tabela ATP) já trintões, distantes da ribalta de outrora (ofuscados pelo duelo Murray vs. Djokovic), há muito ausentes de finais de torneios do grand slam (o suíço desde 2015, o espanhol desde 2014) e vindos de longas paragens por problemas físicos, poucos apostariam na presença de ambos na final do Open da Austrália. Contudo, o suíço e o espanhol não se renderam, escrevendo mais um capítulo histórico nas suas carreiras lendárias: é a primeira vez, desde o confronto entre Kei Nishikori e Milos Raonic na final do US Open de 2014, que o jogo decisivo de um major não tem qualquer dos oito primeiros da hierarquia mundial.

"Provavelmente, sou o fã n.º 1 de Nadal. Quando estivemos juntos na inauguração da academia dele, no final do ano passado, ambos lesionados, nem nos nossos melhores sonhos esperávamos algo assim. É incrível", disse Federer, ao perspetivar o duelo de hoje. "Não sonhava estar na final. Estou muito feliz por mim e por ele. Vai ser um momento muito bonito e especial para nós. Para mim é um privilégio", sublinhou, por sua vez, Rafael Nadal. No total, ambos já se enfrentaram por 34 vezes (23-11 de vantagem para o espanhol) mas não se encontravam desde a final do ATP 500 de Basileia de 2015 (conquistado pelo suíço).

De resto, o revivalismo estende--se à final feminina do Open da Austrália. A partir das 08.30 de hoje (também na Eurosport), defrontam-se as irmãs Venus e Serena Williams, como não acontecia em decisões de majors desde Wimbledon 2009.